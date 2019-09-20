Российских туристов облили кипящим маслом в Турции

Российские туристы были облиты кипящим маслом в одном из турецких отелей, когда наблюдали за кулинарным представлением. Всего пострадали восемь человек, сильнее всего — два ребенка. Оба пострадавших находятся сейчас в турецкой больнице. Пока что один из детей не транспортабелен, туристы остаются в Турции.