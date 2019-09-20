СК начал проверку из-за ожогов детей из Екатеринбурга в Анталье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства контролировать ход проверки по факту получения ожогов детьми из Екатеринбурга в Турции. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава ведомства поручил провести тщательное расследование обстоятельств травмирования детей на территории Турции, отмечается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель. Во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил зрителей горящим маслом. Всего ожоги получили восемь человек, в том числе двое детей из России 3,5 года и 10 лет. У одного из пострадавших 16% ожогов на теле, у другого — 27%.

Ранее в пятницу генконсульство России в Анталье подтвердило информацию о травмировании детей из Екатеринбурга в одном из турецких отелей.