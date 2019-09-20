«Росконтроль» назвал лучшего производителя яблочного сока

Эксперты «Росконтроля» проверили яблочный сок, продающийся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы в пятницу, 20 сентября, на сайте организации.

Всего специалисты проверили продукцию семи популярных брендов: «Фруктовый сад», «Удачный», «Сады Придонья», Santal, Juice team, Swell и A cappella. Лучшим по итогам тестирования был признан сок «Сады Придонья», который соответствовал всем нормативным показателям и отметился высоким содержанием растворимых сухих веществ по сравнению со средними значениями для данного вида продукции. Также в списке лидеров оказались соки «Удачный» и «Фруктовый сад». Последний производитель получил замечания из-за повышенного содержания лимонной кислоты, которое может быть связано с ее добавлением в сок в качестве регулятора кислотности. При этом в составе об этой добавке ничего не говорилось.

Далее в рейтинге идут соки Swell, A cappella и Santal, которым также снизили оценки из-за высокого содержания лимонной кислоты.

В черном списке «Росконтроля» оказался сок Juice team. По словам специалистов, состав напитка оказался нехарактерным для яблочного сока.

«Можно предположить, что в нем присутствуют «неяблочные» компоненты растительного происхождения», — отметили специалисты.

Также в упаковке обнаружили повышенное содержание фумаровой кислоты.

В конце августа специалисты «Росконтроля» назвали опасные куриные котлеты.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.