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Пять городов Коми станут муниципальными округами

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В Коми останется лишь один городской округ вместо шести - Сыктывкар. Соответствующий законопроект сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск и Ухта лишатся нынешнего статуса и станут муниципальными округами.

Согласно изменениям в законодательстве РФ, на территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в стране, отмечает ИА «Комиинформ».

По данным Комистата, на сегодняшний день Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск, Ухта не соответствуют этим требованиям. Поэтому они получат статус муниципального округа.

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