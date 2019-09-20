Пять городов Коми станут муниципальными округами

В Коми останется лишь один городской округ вместо шести - Сыктывкар. Соответствующий законопроект сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск и Ухта лишатся нынешнего статуса и станут муниципальными округами.

Согласно изменениям в законодательстве РФ, на территории городского округа плотность населения должна в пять и более раз превышать среднюю плотность населения в стране, отмечает ИА «Комиинформ».

По данным Комистата, на сегодняшний день Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск, Ухта не соответствуют этим требованиям. Поэтому они получат статус муниципального округа.