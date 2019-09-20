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Жители Будапешта всю ночь слушали одну песню Rammstein из-за сбоя

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Фото: Global Look Press/Aftonbladet/Nilsson Nils Petter
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В Будапеште на футбольном стадионе «Ференц Пушкаш» из-за технического сбоя всю ночь играла играла одна и та же песня Rammstein — Deutschland. Об этом 19 сентября написало Euronews.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 17 сентября. Жители соседних домом начали жаловаться, после чего представителя стадиона в соцсетях извинились за шум. По их словам, одна и та же песня проигрывалась из-за технической ошибки в звуковой системе, которую тестировали.

Стадион должны достроить в ноябре этого года.

30 июля концерт Rammstein прошел в Москве. В «Лужниках» группа вышла на сцену перед 100-тысячной аудиторией. Рокеры исполнили песни из нового альбома. Также прозвучали хиты 2000-х, уже ставшие классикой.

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