Дом для родителей «Шалом» построили под Уфой

В окрестностях Уфы, в поселке Цветы Башкирии, открылся пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Дом для родителей «Шалом» начали строить в 2016 году.

Стоимость проекта оценивается в 252 млн рублей. Средства выделены еврейской общиной и спонсорами. Пансионат может одновременно принять 110 человек, сообщает «МедиаКорСеть».

Напомним, власти Ялты рассматривают перспективу строительства на территории города гериатрического учреждения для размещения одиноких пожилых людей и ухода за ними.