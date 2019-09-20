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Дом для родителей «Шалом» построили под Уфой

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В окрестностях Уфы, в поселке Цветы Башкирии, открылся пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны. Дом для родителей «Шалом» начали строить в 2016 году.

Стоимость проекта оценивается в 252 млн рублей. Средства выделены еврейской общиной и спонсорами. Пансионат может одновременно принять 110 человек, сообщает «МедиаКорСеть».

Напомним, власти Ялты рассматривают перспективу строительства на территории города гериатрического учреждения для размещения одиноких пожилых людей и ухода за ними.

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