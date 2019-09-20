Приборы для измерения освещенности дорог получила липецкая Госавтоинспекция

Госавтоинспекция Липецкой области получила приборы для измерения освещенности дорог. Специалисты планируют провести рейды.

В первую очередь будут проверены пешеходные переходы, перекрестки вне населенных пунктом и дорожные участки, которые проходят вдоль школ и детских садов. Об этом сообщает Lipetskmedia.

Приборы помогут проверить уровень освещенности дорог на соответствие обязательным нормам стандартов.

19 сентября в ГИБДД назвали количество погибших людей по вине начинающих водителей, стаж которых не превышает двух лет. За первые восемь месяцев по их вине произошли 5197 ДТП, в которых погибли 499 и получили ранения 8524 человека.