Субботник пройдет в Самаре в рамках Всемирного дня чистоты

В Самаре организуют субботник в рамках Всемирного дня чистоты, к которому Россия присоединится вместе с более чем 150 странами мира. Мероприятие состоится 21 сентября.

В акции примут участие сотрудники регионального оператора, волонтеры акции «Сделаем!» и студенты СамГТУ. Они расчистят берег озера Первый затон и близлежащую лесополосу, пишет НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что в Тверской области в рамках «Всемирного дня чистоты» пройдут экологические субботники. На территории региона планируется уборка незаконных свалок.