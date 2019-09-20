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Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Астраханской области

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В селе Маячное Красноярского района Астраханской области к ноябрю должны построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Рабочие могут не уложиться в поставленные сроки в связи с недостатком финансирования.

Как объяснила главе региона Игорю Бабушкину представитель подрядчика Елена Мирзоян, низкий темп работ прежде всего связан с отсутствием постоянного электроснабжения на объекте. По ее словам, заявка на подключение к сети подана, но разрешение до сих пор не получено, пишет «Астрахань-24».

Глава региона отметил, что объект является социально значимым и должен быть построен в этом году. Он заявил, что будет лично общаться с представителями распределительной компании, если до завтрашнего дня вопрос не решится. Также он поручил нарастить объемы работ и пообещал приехать с проверкой через месяц.

ФОК в Маячном рассчитан на 120 человек. Площадь универсального игрового зала составит свыше 1 тыс. кв. м. Двухэтажное административное здание вместит в себя тренерские, раздевалки и столовую.

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