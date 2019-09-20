Иномарка насмерть сбила велосипедистку в Брянской области

В Брасовском районе Брянской области иномарка наехала на 51-летнюю велосипедистку. Женщина от полученных травм скончалась.

Как сообщает УГИБДД по региону, авария произошла утром в пятницу, 20 сентября, на Партизанской улице в поселке Локоть. Автомобиль Ford Focus под управлением 29-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где ехала велосипедистка, и сбил ее, пишет NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила различные травмы, от которых скончалась.

15 августа в Удмуртии водитель иномарки наехал на восьмилетнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места аварии. Ребенок выжил, но был госпитализирован.