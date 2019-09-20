Тренажерный зал открылся на базе школы в Омске

В Омске на базе школы № 77 открыли новый тренажерный зал за счет средств муниципального гранта в рамках проекта «Доступный спорт». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Как рассказали в департаменте образования мэрии, в зале установят скамьи и стойки для жима и приседаний, гребной тренажер, степ-платформы, гиперэкстензию и другое оборудование, пишет ИА «Город55».

Предполагается, что в зале смогут заниматься свыше 700 школьников и 100 родителей. Во время осенних каникул здесь организуют спортивно-оздоровительную смену.

Средства на реализацию проекта предоставлены «Омской областной федерацией стилевого карате» в рамках конкурса среди некоммерческих организаций. Сумма составила 130 тыс. рублей.

Программа «Доступный спорт» действует с 2018 года. Тогда удалось оборудовать тренажерный хал на базе спортшколы № 28.