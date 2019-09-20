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Закон о статусе педагогов приняли в Ульяновской области

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В Ульяновской области на очередном заседании Заксобрания единогласно приняли закон «О статусе педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории Ульяновской области». Он был разработан по поручению губернатора региона Сергея Морозова.

Законопроект направлен на повышение престижа профессии. Для преподавателей будут организованы различные меры поддержки, в том числе стимулирование после успешного прохождения аттестации или повышения квалификации, направление на стажировку во всероссийский центр «Сириус», пишет 1ul.ru.

Документ также закрепил новые статусы «наставник», «методист» и «исследователь», функции которых так или иначе выполняют педагоги. Теперь педагогам-наставникам положены 12,3 тыс. рублей ежемесячно, методистам — 6,15 тыс. рублей, исследователям — свыше 10 тыс. рублей.

В конце августа сообщалось, что специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.

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