В Кремле ответили на угрозы американского генерала по прорыву ПВО Калининграда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны (ПВО) Калининграда. По его словам, беспокоиться о безопасности российских регионов не стоит.

«Единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — сказал представитель Кремля в пятницу, 20 сентября.

Ранее в тот же день слова командующего прокомментировали в Минобороны. В ведомстве отметили, что легкомыслие генерала и его наивная вера в превосходство «каких-то планов покорения Калининграда» должны обеспокоить прежде всего его подчиненных, которые знают, что «всякий план хорош только до сражения».

Также слова генерала прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он заявил, что никому не советует рисковать и нападать на регион, поскольку техническое состояние и моральный дух находящихся там войск позволяют дать отпор противнику.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва расценивает слова американского генерала как угрозу.

Свое заявление Джеффри Ли Харриган сделал в интервью изданию Breaking Defense 17 сентября. Он сказал, что у Штатов есть план по преодолению противовоздушной обороны, находящейся в Калининграде. По его словам, сейчас США находятся в полной готовности «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в европейских странах.