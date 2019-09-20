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Женщина и двое детей погибли от отравления угарным газом в Ленобласти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Уголовное дело возбуждено по факту гибели матери и двоих детей в результате утечки угарного газа в Гатчине (Ленинградская область). Глава семьи госпитализирован.

Трагедия произошла в доме на Солнечном переулке. По данным следствия, в квартире, где находилась семья из четырех человек, произошла утечка угарного газа. Женщина 1980 года рождения, ее семилетняя дочь и 12-летний сын погибли, сообщает телеканал «78».

Отец семьи был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов в Гатчине угарным газом отравилась семья. 45-летняя женщина погибла, трое детей госпитализированы.

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