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Более 5, 5 тыс. семей получили маткапитал Саратовской области

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В Саратовской области в рамках нацпроекта «Демография» продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Одним из его направлений является региональный материнский капитал в размере 100 тыс. рублей, который начисляют за появление в семье третьего или последующего ребенка.

В этом году за этой выплатой в органы соцзащиты обратились 1228 саратовских семей, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Всего с начала действия закона региональный материнский капитал получили 5536 семей, из них 2648 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 2888 семей потратили деньги на образование детей.

Нацпроект «Демография» подразумевает финансовую поддержку семей с детьми и призван повысить коэффициент рождаемости (в среднем детей на одну женщину) с 1,62 до 1,7 к 2024 году.

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