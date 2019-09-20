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Боец ММА Джефф Монсон проведет зарядку с жителями Владивостока

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Во Владивостоке боец ММА Джефф Монсон проведет утреннюю зарядку со всеми желающими. Большой спортивный праздник пройдет на центральной площади города. После этого всех пришедших туда ждут спортивные мастер-классы.

Как уточняет Vostokmedia, зарядка с легендарным спортсменом пройдет в рамках фестиваля спорта, главным событием которого станет международный турнир «Битва на море». Бойцы-представители Приморья сразятся со спортсменами из Бразилии, Монголии и Кореи.

Гвоздем программы станет бой за Кубок губернатора Приморского края. В нем примут участие офицер российской армии, неоднократный чемпион мира и Европы по смешанному боевому единоборству ММА Шамиль Абдулаев и представитель полицейского спецназа Бразилии Патрик Оливейра.

Всего зрителям представят семь поединков по смешанному боевому единоборству ММА, в том числе два боя по карате между соперниками из Приморья и сборной мира.

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