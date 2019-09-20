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В России могут отменить несколько профессиональных праздников

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В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Так, в стране могут пропасть День железнодорожника, День радио и День воздушного флота, пишет газета «Коммерсант».

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Отмечается, что для этого нужно признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР о введении профессиональных праздников. Список советских актов, которые следует отменить, еще разрабатывается, и будет готов примерно к 15 ноября. Профильные ведомства к этому времени смогут предложить исключения из перечня.

В Минкомсвязи журналистам рассказали, что День радио находится в общих списках актов Советского Союза и РСФСР, а не тех, что рекомендованы к отмене. Также не волноваться о возможной отмене праздников призвали и юристы. По их словам, целью «регуляторной гильотины» является сокращение неактуальных документов, которые обременяют бизнес. Кроме того, все профессиональные праздники закреплены в российских законах либо в указе президиума Верховного совета СССР «О памятных датах», который не планируется отменять.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что сейчас нет необходимости упразднять. По его словам, День радио, День железнодорожника, и День воздушного флота не являются нерабочими и не несут никакой нагрузки на бюджетную систему России.

При этом пардаментарий полагает, что профессиональные праздники никуда не денутся, потому что правительство РФ подготовит взамен утратившим силу актам Советского Союза современные акты.

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