В Турции проходит военный форум

В Стамбуле проходит масштабный военный форум "Технофест". Тысячи человек пришли в аэропорт имени Ататюрка. Зрители увидели боевые самолёты, танки и беспилотники. «Русские рыцари» удивили посетителей форума трюками в воздухе. Отдельным стендом – достижения космической промышленности. Гордость выставки – цифровые дроны и летающие машины.