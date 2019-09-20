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Курсы по безопасности в лесу начались в Нижнем Тагиле

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Волонтеры расскажут жителям Нижнего Тагила о правилах безопасного поведения в лесу и городе. Благотворительный проект организовал поисковый отряд «Скорпион».

В рамках проекта детям от семи лет и взрослым расскажут, какие вещи необходимо брать с собой в лес. Также детям объяснят, как нужно вести себя, если к ним обращается незнакомый человек. Отдельно для несовершеннолетних расскажут о технике безопасности при входе в подъезд и правилах самообороны, пишет ТагилСити.Ру.

Школьники также будут изучать правила дорожного движения и смогут пройти веревочные курсы. Все занятия бесплатны, при этом волонтеры не откажутся от поддержки в виде экипировки, которая необходима для поисковых мероприятий.

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