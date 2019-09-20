Трамвай и автомобиль сбили пешехода в Челябинске

Мужчина пострадал в результате наезда трамвая и автомобиля в Челябинске. Пострадавший госпитализирован в реанимацию.

ДТП произошло на Шоссе Металлургов. По данным Госавтоинспекции, 52-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, его сбил трамвай. После наезда мужчина упал на проезжую часть, в результате чего его сбил автомобиль SsangYong. Об этом сообщает 1obl.ru.

По данным медиков, пострадавший получил множественные травмы. В крайне тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимационное отделение.

В ГИБДД уточнили, что с начала года в Челябинске произошло 357 наездов на пешеходов. 21 человек погиб.