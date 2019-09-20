Продавшую младенца женщину осудили условно в Якутске

Суд Якутска вынес приговор в отношении 29-летней местной жительницы, которая продала своего новорожденного ребенка. Ей дали четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Как уточняет ИА SakhaNews со ссылкой на республиканскую прокуратуру, мать троих малолетних детей в июне 2017 года родила четвертого ребенка. Не желая воспитывать его, она передала младенца своей знакомой, получив за это 300 тыс. рублей.

Сейчас девочка воспитывается в семье, в которую попала. Там обеспечены для этого все условия.

В марте в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве была найдена пятилетняя девочка. Ее мать отсутствовала несколько дней, полицию вызвали соседи, обеспокоенные непрекращающимся плачем ребенка.

При этом квартира, в которой находилась девочка, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.