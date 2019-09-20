Экс-директора УКС осудят за приемку ремонта спуска к Уралу в Оренбурге

В Оренбурге суда ожидает бывший руководитель МБУ «Управление капитального строительства» Андрей Стрельников. Следствие завершило расследование уголовного дела за превышение должностных полномочий при ремонте спуска к Уралу.

По данным РИА «Оренбуржье», обвиняемый являлся заказчиком работ и заключил контракт с подрядчиком на 40 млн рублей. В проекте ремонта прописывались материалы и технологии, по которым необходимо было работать, однако исполнитель нарушил требования, в результате чего ремонт получился некачественным, что быстро ухудшило состояние конструкций.

По версии следствия, Стрельников знал о нарушениях, но подписал акты о приемке работ. Таким образом подрядчик получил за ремонт 40 млн рублей.

От дачи показаний против себя бывший руководитель «Управления капитального строительства» отказался. Его осудят за превышение должностных полномочий.

В начале сентября в Челябинске оценили ущерб, который был нанесен городскому бюджету в ходе реконструкции памятника Ленину на площади Революции. Информацию о некачественных работах передадут в правоохранительные органы.