Александр Скляр заявил о захвате его аккаунта в Instagram мошенниками

Музыкант Александр Ф. Скляр призвал поклонников не верить размещенной в его аккаунте Instagram информации о сборе денег на лечение его сына Петра. По его словам, страницей и электронной почтой завладели мошенники и опубликованные после этого фотографии украдены из почты.

«Пожалуйства, не ведитесь на провокацию, не отправляйте никуда никакие деньги», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Музыкант подчеркнул, что его сын жив и здоров и призвал всех, у кого есть какие-либо вопросы, звонить ему лично.

Петр Скляр также написал в Facebook, что у него всё в порядке, и призвал подписчиков отца не верить информации о случившемся с ним несчастье.

Ранее в профиле Скляра в Instagram появилась информация о том, что его сын умирает и нужны деньги на срочную операцию, с номером карты. Опубликованы в том числе фото паспорта и самого певца с паспортом, а также медицинских документов, согласно которым у Петра Скляра тяжелая черепно-мозговая травма и необходимы две операции. При этом указана дата рождения пациента, не совпадающая с той, которую сам Скляр-младший указал в своем профиле в Facebook (12 июля вместо 4 марта). Первые сообщения о сборе денег появились накануне.

В ноябре 2018 года хакеры взломали Instagram-страницу фигуристки Елизаветы Туктамышевой и требовали деньги. С помощью поклонников спортсменке удалось выяснить, что мошенник находится в Канаде и не впервые крадет страницы знаменитостей.