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Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области

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В связи с высоким риском природных пожаров в Волгоградской области продлили ограничения на посещение лесов. Они продлятся до 10 октября.

По данным властей, из-за усиления ветра возрастает риск распространения возгораний по большой территории. На прошлой неделе в Клетском районе пожар охватил площадь около 15 га. В начале этой недели в Дзержинском районе огонь распространился на несколько десятков гектаров недалеко от поселка Ангарского, в непосредственной близости от дачных участков. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Ограничение на посещение лесов действует практически во всех лесничествах. За соблюдением порядка будут следить инспекторы лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

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