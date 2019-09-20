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Женщина-водитель погибла при столкновении «Лады» с автобусом в Ельце

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В Ельце (Липецкая область) столкнулись «Лада Гранта» и автобус «ПАЗ». От полученных травм скончалась водитель легковушки.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, авария произошла 19 сентября на улице Задонской. Автомобиль «Лада Гранта» под управлением 39-летней женщины столкнулся с автобусом «ПАЗ» под управлением 45-летнего мужчины, пишет GOROD48.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получила смертельную травму. Обстоятельства аварии устанавливаются.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области выявлено 1263 нарушения правил дорожного движения. За управление машиной в пьяном виде к ответственности привлечены четыре человека.

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