На трассе Севастополь–Ялта столкнулись три автомобиля

Четыре человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 19 сентября на трассе Севастополь – Ялта. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, водитель автомобиля «ВАЗ-2103» совершал обгон, не справился с управлением и касательно столкнулся с Mitsubishi Carisma, а затем врезался в Daewoo Lanos.

Пострадавших осмотрели медицинские работники, госпитализация не потребовалась, сообщает Крыминформ. На месте ДТП спасатели обеспечили пожарную безопасность, отключили клеммы аккумуляторной батареи, провели уборку обломков автомобиля с проезжей части.

К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге. Об этом ранее сообщили в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).