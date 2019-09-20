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В Кургане начался ремонт опасного моста

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В Кургане приступили к временному ремонту путепровода на Пролетарской улице, известного также как Некрасовский мост. Ранее сооружение признали опасным.

«Ремонтируем тротуары. Есть установка сделать так, чтобы по пешеходным дорожкам можно было проехать на велосипеде или пройти с коляской, чтобы нога не провалилась», — рассказали ИА «Ура.ру» рабочие.

Сейчас строители заделывают сквозные щели и дыры на пешеходной части моста.

Ранее по инициативе городских властей было проведено обследование Некрасовского моста, по результатам которого его признали опасным. Власти пытались найти подрядчика, готового отремонтировать путепровод за 7 млн рублей, но желающих не нашлось.

Позже чиновники решили отложить ремонтные работы на 2020 год, сославшись на погодные условия.

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