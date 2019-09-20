Тюменским депутатам запретили трудоустраивать помощниками родственников

Депутатам Тюменской областной думы запретили устраивать на работу помощниками своих родственников. Соответствующий законопроект парламентарии приняли в окончательном чтении.

Поправки в региональный закон «О статусе депутата Тюменской областной думы» разработала и внесла на рассмотрение прокуратура. Ведомство считает, что при устройстве на работу родственников помощниками депутатов существует конфликт интересов, пишет портал «Наш город».

Чтобы избежать его, надзорный орган предложил внести поправки в закон, запрещающий трудоустраивать родственников, в том числе супругов, детей, родителей, братьев и сестер.

В региональной прокуратуре отмечают, что вопросы заработной платы, премирования и режим рабочего дня своих помощников депутаты определяют лично.

Поправки в закон вступили в силу с 19 сентября.

В конце августа прокуратура Липецкой области заставила депутатов облсовета убрать самовольные правки из порядка назначения регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей.