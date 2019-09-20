Бесплатные консультации психолога для детей будут проводить в Удмуртии

В Ижевске некоммерческая организация организовала консультации психолога, логопеда и специалиста по работе с одаренными детьми благодаря федеральному гранту. Получить помощь родители и опекуны могут бесплатно.

Консультации проходят на базе организации «Школа-кроха». Специалисты помогают родителям и родственникам детей и подростков по вопросам воспитания, развития и образования. Жители Ижевска уже обращаются по поводу конфликтов с учителями, ссор между детьми из-за игрушек, увлеченности подростков компьютерами, отсутствием интереса к учебе. Кроме того, специалисты могут помочь с выговариванием звуков, сообщает ИА «Сусанин».

Консультации организованы в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на средства гранта, предоставленного по итогам конкурса министерства просвещения РФ.