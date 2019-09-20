Тайфун «Тапа» ждут в Приморье в ближайшие дни

Синоптики предупредили о возможном ухудшении погодных условий в Приморском крае 23-24 сентября 2019 года. Это связано с тайфуном «Тапа», который надвигается с Японского моря.

Ожидается, что 23 сентября тайфун проследует над югом Корейского полуострова и сместится на северо-восток к острову Хоккайдо. Пока нет точных прогнозов о том, как близко к побережью Приморья он подойдет и какова может быть степень его влияния на погодные условия в крае.

Если тайфун пройдет вблизи юго-восточного побережья, в Приморье местами начнутся очень сильные дожди — за 12 часов может выпасть более 50 мм осадков. Это грозит выходом воды из берегов на реках юго-восточных районов и подтоплением низин.

Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье очень сильных дождей не будет. Впрочем, синоптики предупреждают, что у мысов Залива Петра Великого и в районе Поворотный – Золотой ветер усилится до 23–28 м/с.

Кроме того, у побережья Приморья увеличится высота волн. В районе острова Аскольд и мыса Поворотный она составит 4 м. В бухтах побережья ожидается сильный подъем воды. Туристам, отдыхающим в палатках, рекомендуется покинуть побережье в ближайшее время, пишет ИА PrimaMedia.