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Аксенов переизбран главой Крыма на второй срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Депутаты Государственного совета Республики Крым избрали главой региона на новый пятилетний срок 46-летнего Сергея Аксенова, возглавлявшего регион с момента вхождения полуострова в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Госсовета Владимира Константинова в пятницу, 20 сентября.

За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата из 74 голосовавших. «Решение единогласное», — сказал Константинов.

Таким образом Аксенов возглавил республику во второй раз — первый произошел 9 октября 2014 года, после присоединения Крыма к России по итогам референдума весной того же года.

8 сентября, в единый день голосования, в Крыму прошли выборы местного совета. 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», 10 — ЛДПР, а оставшиеся пять — КПРФ. Президент России Владимир Путин предлагал на рассмотрение нового созыва крымского госсовета три кандидатуры на пост губернатора региона. Среди них был Аксенов, Сергей Богатыренко от КПРФ и Павел Шперов от ЛДПР.

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