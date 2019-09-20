Три человека пострадали в ДТП с раритетным автомобилем в Кисловодске

Три человека получили травмы в результате аварии в Кисловодске с участием раритетного автомобиля Buick. Двое пострадавших находятся в реанимации.

ДТП произошло на проспекте Победы. По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель автомобиля Buick Regal во время поворота не уступил встречному потоку и допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и «Лада». В результате аварии владелец иномарки, а также водитель и пассажир «Лады» получили травмы. Об этом сообщает NewsTracker.

Пострадавшие из отечественного автомобиля были доставлены в реанимационное отделение.

В ГИБДД уточнили, что водитель иномарки неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.