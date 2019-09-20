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В Татарстане мать будут судить за отсутствие ухода за тремя детьми

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В Набережных Челнах в суд направят уголовное дело, возбужденное против многодетной матери. Женщина жестоко обращалась с детьми и пренебрегала родительскими обязанностями.

В правоохранительные органы обратился главный врач местной поликлиники. Он сообщил, что дети 2007, 2011 и 2015 годов рождения долгое время не посещали врачей для получения необходимого детям лечения. В ходе проверки сотрудники полиции выяснили, что мать не соблюдала режим питания несовершеннолетних, пренебрегала правилами личной гигиены и жестоко обращалась с детьми. Об этом сообщает InKazan.ru.

Дети были изъяты из семьи и помещены в детдом. По итогам экспертизы старшего ребенка признали инвалидом.

Уголовное дело в отношении матери возбудили по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В ближайшее время материалы передадут в суд.

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