Подпольное казино закрыли в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода пресечена деятельность незаконного игорного заведения. Изъяты терминалы и игровые компьютеры. По данным СУСК по региону, возбуждено уголовное дело.

Личности граждан, которые занимались незаконным бизнесом, пока не установлены. Также следователи выясняют, по какому праву под такую деятельность сдавались помещения. Не исключено, что имеет место коррупционная составляющая, отмечает ИА «НьюсНН».

Как сообщалось в июле, возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая организовала в подвале дома казино. Следователи изъяли 36 игровых автоматов. Женщина оборудовала и открыла зал для проведения азартных игр в подвале дома на Юбилейном бульваре.