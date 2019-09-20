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Первая антискользящая разметка появилась в Красноярске

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В центре Красноярска появилась первая в городе антискользящая разметка. Ее уложили в районе остановки «Дом техники». Разметка сделана из холодного пластика и содержит резиновую крошку, поэтому на ней зимой невозможно поскользнуться.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, одно из главных достоинств холодного пластика — высокая износостойкость. Этот материал не боится перепадов температуры, что позволяет ему сохранить свои эксплуатационные качества в течение нескольких лет.

Материал не содержит токсичных веществ, безопасен для человека и природы и обладает светоотражающими характеристиками.

Ранее сообщалось, что в Красноярске выбрали территории, которые будут благоустраивать в ближайшее время. В голосовании участвовали более 82 тыс. местных жителей.

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