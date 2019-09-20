Новый вид вредителя нашли в уссурийских лесах

В Слюдянском районе Иркутской области обнаружился новый вид вредителя. Сотрудники Россельхознадзора нашли уссурийского полиграфа в карантинной фитосанитарной зоне по вредителям леса.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в ведомстве, этот жук-короед представляет опасность для лесов Сибири. В основном он повреждает пихтовые леса, но адаптируется и к елям.

В последнее время ученые фиксируют массовое размножение этого насекомого. Россельхознадзор будет контролировать распространение жука и попытается ликвидировать его популяцию.

В начале августа специалисты заявляли, что опасные насекомые атакуют московские парки, сады и поля юга России. Они вытесняют местные виды, есть риск нарушения экологического баланса, что грозит катастрофой.