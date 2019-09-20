Рабочий погиб под завалом песка в Татарстане

Рабочего завалило песком во время ремонта колодца в Татарстане. Мужчина оказался под завалом глубиной около 15 м.

Трагедия произошла в Мамадышском районе в селе Соколка. Рабочий проводил ремонт в колодце на глубине около 15 м. В какой-то момент слой грунта обрушился и 34-летний мужчина оказался под слоем песка. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Тело погибшего из колодца извлекали спасатели. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязани рабочий погиб во время монтажа рекламного плаката на щите. Мужчину ударило током от линии электропередач.