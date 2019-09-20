Отопительный сезон в Приангарье начали в соответствии с графиком

В Иркутской области в 41 муниципальном образовании начался отопительный сезон. Отопление не запущено лишь в дома Усолья-Сибирского. Это связано с погодными условиями. Здесь отопительный сезон стартует 23 сентября.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, на подготовку к отопительному сезону было выделено 5,7 млрд рублей. На особом контроле находились подтопленные территории. Но и на них обошлось без срывов.

В частности, в Тулуне продолжаются работы на котельных микрорайона «Жукова», ЛДК и «Городская». Здесь завершают процесс по замене тепловых сетей. Общий объем дополнительных средств, которые были выделены пострадавшим от наводнения районам для подготовки к отопительному сезону, составил более 320 млн рублей. Материалы и оборудование на сумму в 84 млн рублей выделены из аварийно-технического запаса области.

17 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение Минстрою собирать жалобы пострадавших от наводнения. Ранее ответственным за восстановление и строительство жилья для пострадавших был назначен вице-премьер страны Виталий Мутко.