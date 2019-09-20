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В Госдуме оценили нагрузку профессиональных праздников на бюджет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Профессиональные праздники, которые могут отменить в России в рамках «регуляторной гильотины», нет необходимости упразднять, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, День радио, День железнодорожника, и День воздушного флота не являются нерабочими и не несут никакой нагрузки на бюджетную систему России.

О том, что «регуляторная гильотина» может лишить граждан не только устаревших норм, но и части праздников, 20 сентября написал «Коммерсант». Cписок советских актов, которые следует отменить, еще разрабатывается, и будет готов примерно к 15 ноября. Профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября.

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«Все эти праздники должны остаться. Во-первых, отрасли и работники в этих сферах, привыкли к этим праздникам. А с точки зрения стимулирования отрасли и ее работников, наоборот, считаю полезным наличие таких праздников», — сказал Нилов.

При этом депутат полагает, что профессиональные праздники никуда не денутся, потому что правительство РФ подготовит взамен утратившим силу актам Советского Союза современные акты.

«Полагаю, что все эти изменения, которые предполагаются в нормативно-правовом пакете правительства, — это инвентаризация, наведение порядка и осовременивание документов», — заключил парламентарий.

16 сентября сообщалось, что Минюст планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год. Речь идет о документах, касающихся сферы труда, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и других областей.

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