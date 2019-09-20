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Увольнения педиатров в Уфе прокомментировали в минздраве Башкирии

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Министерство здравоохранения Башкирии взяло на контроль ситуацию в уфимской детской поликлинике №4, где уволились сразу три педиатра. По словам и.о. главы ведомства Максима Забелина, все они написали заявление с 18 сентября.

«Никакого криминала в этой ситуации нет. Один из врачей поступил в ординатуру, у двоих — семейные обстоятельства. У нас в минздраве прошла встреча — ни у кого никакой обиды нет», — сообщил Максим Забелин.

Для бесперебойной работы поликлиники приняты временные меры: из других отделений переводятся два педиатра и оформляются на работу два врача-ординатора, отмечает ИА «Башинформ».

Как сообщалось 31 августа, урегулирована ситуация вокруг шести хирургов из Нижнего Тагила Свердловской области, одновременно написавших заявления об увольнении. Врачи жаловались на высокую нагрузку и маленькие зарплаты. Им назначили стимулирующие выплаты. В итоге хирурги отозвали заявления и вернулись к работе.

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