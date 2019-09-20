Полк с комплексами С-400 заступил на дежурство на Новой Земле

Полк Северного флота, оснащенный зенитными ракетными системами С-400, заступил на боевое дежурство на Новой Земле. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба флота, пишет ТАСС.

Отмечается, что церемония прошла на острове Южный архипелага Новая Земля, где также огласили боевой приказ.

16 сентября стало известно, что Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике. Ранее на вооружении полка Северного флота стояли ПВО С-300. Для работы с новыми системами личный состав полка прошел переобучение и готов заступить на боевое дежурство.

Перевооружение на С-400 значительно увеличит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. Время развертывания из походного положения составляет пять минут.