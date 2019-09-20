Более 150 тыс. т кормов для животных заготовят на Сахалине

На Сахалине к грядущей зиме должны заготовить около 153 тыс. т кормов для животных. На данный момент заготовлено 132 тыс. т. Основная доля в этом объеме приходится на сеннаж — 73%. Далее следуют силос и сено. Лидер по темпам заготовки — АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Там собрали более 50 тыс. т кормов.

Доля ячменя в объеме заготовки — 1%. Им кормят крупный рогатый скот. Зерно собирают, консервируют, дробят и дают коровам. Считается, что ячмень обладает высокой энергетической ценностью. Собранный урожай позволяет прокормить всё стадо и увеличить надои, и в закупке комбикорма на материке необходимости не возникает.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, в сезоне-2019 на заготовку кормов значительное влияние оказали погодные условия. Летом были низкие температуры воздуха и обилие дождей, что привело к переувлажнению полей. Большая часть хозяйств вышла на уборку лишь к концу первой декады июля. Впрочем, предприятиям удалось заготовить больше кормов, чем годом ранее.