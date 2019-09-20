Прямой эфир

Мосгорсуд рассмотрит представление Генпрокуратуры по делу Устинова 26 сентября

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мосгорсуд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры о пересмотре приговора актеру Павлу Устинову, оно будет рассмотрено 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 20 сентября.

Протест на гуманность: в МГД предложили смягчить наказание митингующих
Депутаты столичного парламента разрабатывают проект гуманизации законодательства

«Апелляционная жалоба защиты Устинова и представление прокуратуры будет рассмотрено Мосгорсудом в 10:00 мск 26 сентября», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Кроме того, в пятницу будет решаться вопрос об освобождении Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции.

Представление было подано накануне, 19 сентября. Как отмечал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ведомство «не оспаривает дoказанность вины Устинова», но в то же время считает необходимым пересмотреть приговор «в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его (приговора. — Ред.) чрезмерной суровости».

Генпрокуратура считает целесообразным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свoбоды.

Тверской районный суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади актер оказывал активное сопротивление при задержании, в результате чего один из омоновцев получил вывих плечевого сустава левой руки.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Устинова
Журналиста Азара отпустили из полиции без составления протокола

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019