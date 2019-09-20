Мосгорсуд рассмотрит представление Генпрокуратуры по делу Устинова 26 сентября

В Мосгорсуд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры о пересмотре приговора актеру Павлу Устинову, оно будет рассмотрено 26 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 20 сентября.

«Апелляционная жалоба защиты Устинова и представление прокуратуры будет рассмотрено Мосгорсудом в 10:00 мск 26 сентября», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Кроме того, в пятницу будет решаться вопрос об освобождении Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции.

Представление было подано накануне, 19 сентября. Как отмечал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, ведомство «не оспаривает дoказанность вины Устинова», но в то же время считает необходимым пересмотреть приговор «в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его (приговора. — Ред.) чрезмерной суровости».

Генпрокуратура считает целесообразным назначить наказание, не связанное с реальным лишением свoбоды.

Тверской районный суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади актер оказывал активное сопротивление при задержании, в результате чего один из омоновцев получил вывих плечевого сустава левой руки.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц.