Россиянина освободили из 30-летнего рабства в Казахстане

В Казахстане общественники освободили из трудового рабства мужчину, приехавшего на заработки из России еще в советское время. Полиция ведет работу по определению гражданства и оформлению документов.

По словам главы фонда «Дамыту» («Развитие») Нины Костюк, мужчина по имени Дмитрий еще во времена СССР попал в рабство в Кокчетавской области на севере страны. Из документов у него есть только советский паспорт, пишет «РИА Новости».

Миграционная служба Костанайской области для установления личности и гражданства направила запросы в российское посольство в Нур-Султане. После того, как оттуда будет получен ответ, Дмитрию предстоит либо возвращение в Россию, либо получение казахстанских документов.

Казахстанский портал «Алау» сообщает подробности освобождения из трудового рабства. По словам Дмитрия, первые «хозяева» продали его другим людям. Он выполнял много работ на подворье, но ему не платили денег, плохо кормили и били. Бежать он, по его словам, не пытался, потому что некуда — родных и близких поблизости у него нет, как и действительного паспорта. Его спас человек, приехавший на заработки и живший поблизости. Узнав историю россиянина (они общались через забор, так как Дмитрия со двора не выпускали), он собрал друзей и приехал на помощь. Мужчинам удалось отбить раба, они отвезли его в Костанай, граничащий с Россией.

В фонде пояснили, что Дмитрий уехал из дома в 1990 году и в момент распада СССР оказался в Казахстане. Однако у него остались родственники в Нижегородской области и он до сих пор там прописан, поэтому он может претендовать на гражданство России.

В конце августа двоих жителей Ростовской области задержали по обвинению в использовании рабского труда. Следствие считает, что они предлагали бездомным людям работу, а потом заставляли трудиться на полях бесплатно. Злоумышленники удерживали таким образом 14 человек.