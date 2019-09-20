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Мыс Жонкиер на Сахалине обустроят за 8,8 млн рублей

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Территория в районе мыса Жонкиер на Сахалине будет благоустроена. Для этого из областного и муниципального бюджетов выделят 8,8 млн рублей. В районе мыса сделают зону отдыха и отреставрируют «Тоннель мыса Жонкиер».

Тендер объявило МБУ «Служба заказчик» Александровск-Сахалинского района. Победителю предстоит обследовать территорию в районе мыса, объект культурного наследия «Тоннель мыса Жонкиер», который был сооружен в 1883 году. Кроме того, он должен разработать эскизный проект с 3D-визуализацией и разработать проектно-сметную документацию.

В проекте по благоустройству предусмотрены мероприятия по защите территории от обвалов и укреплению южного портала входа в тоннель. Там проложат пешеходные дорожки, в тоннеле отреставрируют деревянные и бетонные конструкции, разместят скамейки, урны и малые архитектурные конструкции.

Выборы компании-подрядчика состоятся 10 октября, а сам проект должен быть готов к 15 декабря, пишет ИА SakhalinMedia.

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