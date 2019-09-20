Поликлиника в Калининграде ввела опцию — «Мне только спросить»

В поликлинике Калининграда для удобства пациентов появилась новая опция «Просто спросить». Как рассказали в региональном Минздраве, услуга оказалась очень востребованной — 500 пациентов за 10 дней. Опцию ввели в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника». После получения соответствующего талона посетители идут к окну старшего регистратора. Чаще всего пациенты спрашивают, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к определенному врачу, где можно вакцинироваться.