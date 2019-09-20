Форум «Мой бизнес» состоится в Барнауле

В Барнауле 8 октября пройдет масштабный форум «Мой бизнес» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Участникам расскажут о действующих системных мерах господдержки граждан, решивших начать свое дело.

Эксперты уделят внимание развитию «предпринимательской грамотности» населения. На форуме расскажут о том, с чего следует начать свою деятельность, какой бизнес выбрать, где найти мотивацию для работы, пишет altapress.ru.

Третья цель мероприятия — рассказать о центре «Мой бизнес», куда алтайские предприниматели могут обращаться за различными консультациями. Помимо экспертных выступлений будет проведена панельная дискуссия.