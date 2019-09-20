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Самолет UTair вернулся в Уфу из-за неполадок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолет, вылетевший из Уфы, вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Рейс авиакомпании UTair вылетел в Бованенково (Ямал) в 8:46 по местному времени (6:46 мск). На борту было 109 пассажиров. В 10:27 (8:27 мск) он совершил посадку, передает «РИА Новости».

Причиной решения экипажа вернуться стало сообщение приборов о том, что давление в кабине не растет. Посадка прошла в штатном режиме.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

12 сентября у самолета Boeing авиакомпании «Якутия», летевшего из Хабаровска в Анадырь, по дороге треснуло стекло. Он благополучно приземлился в месте назначения с задержкой на 47 минут, так как экипаж принял решение снизить скорость.

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