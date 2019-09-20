Генконсульство подтвердило инцидент с детьми из России в турецком отеле

Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию о травмировании детей из Екатеринбурга в одном из турецких отелей. Как стало известно ранее, двое ребят получили серьезные ожоги горящим маслом во время шоу на финальном ужине.

«Такой инцидент действительно произошел. Мы держим ситуацию под контролем», — сообщили в дипмиссии «РИА Новостям».

Данные о происшествии также подтвердил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Агентству ТАСС он сообщил, что, «к чести наших партнеров из Турции», дети получают необходимую медицинскую помощь. Российская сторона держит ситуацию на контроле и готова подключиться в любой момент. Пока запроса от родителей пострадавших не поступало.

Кроме того, оказать помощь готовы и российские медики. В региональном Минздраве заявили, что при необходимости встретят пострадавших в аэропорту и доставят их в ожоговый центр.

Инцидент произошел в отеле Club Paradiso в курортном поселке Кестель. Во время кулинарного шоу повар допустил ошибку и облил зрителей горящим маслом. Всего ожоги получили восемь человек, в том числе двое детей из России 3,5 и 10 лет. У одного из пострадавших 16% ожогов на теле, у другого — 27%

Отец мальчиков заявил, что претензий к гостинице не имеет, так как администрация взяла вину на себя и оплатила россиянам лечение в хорошей клинике и обратные билеты в РФ.

Как отметил ранее в сентябре советник консульского департамента МИД РФ Антон Скворцов, во время отдыха в Турции россияне всё чаще обращаются за медицинской помощью, а некоторые несчастные случаи заканчиваются летальным исходом. Так, с начала мая на турецких курортах погибли 88 граждан РФ. По его словам, несчастья часто происходят с детьми, в том числе из-за того, что их родители излишне полагаются на персонал отелей.