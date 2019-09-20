Завершен ремонт участка трассы Томск–Каргала–Колпашево

В Томской области отремонтировали участок трассы Томск–Каргала–Колпашево. Проезжую часть со 150-го по 172-й км расширили до нормативного показателя – 8 м. Работы в Кривошеинском районе выполнены на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому до 2024 года планируется обновить еще 190 км трассы, сообщила пресс-служба администрации региона.

Дорожники использовали высокопрочные материалы и новые технологии. В частности, при укладке нижнего слоя — полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси, верхнего — щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 и битумно-полимерная стыковочная лента. При расширении проезжей части применялась геосетка, отмечает РИА «Томск». На участке установлено три новых остановочных комплекса.

Ранее стало известно, что реконструкция ливневой канализации начнется в Томске в 2020 году. Работы обойдутся в 2 млрд рублей.